Nr. 0901

Gestern Abend kam es in Charlottenburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 71-Jähriger gegen 18 Uhr in einem Auto die Pestalozzistraße in Fahrtrichtung Windscheidstraße. An der Kreuzung zur Fritschestraße erfasste er einen 18-jährigen Motorradfahrer, der auf der Fritschestraße in Richtung Kantstraße unterwegs war. Durch den Unfall wurde der junge Mann von seinem Zweirad geschleudert und prallte gegen eine Straßenlaterne, wodurch er mehrere Knochenbrüche und eine Verletzung am Kopf erlitt. Er kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo er sofort operiert werden musste. Lebensgefahr besteht nicht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.