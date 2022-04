Mit Bierflasche nach Mann geworfen

Nr. 0900

Im Fall einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Fennpfuhl ermittelt seit gestern Abend der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt. Ein 27-jähriger Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit zeigte über die Internetwache der Polizei Berlin an, gegen 17.50 Uhr auf einer Parkbank in der Karl-Lade-Straße von einem unbekannten Mann nach seiner Herkunft gefragt worden zu sein. Nachdem er diese Frage beantwortet habe, soll ihm der offensichtlich alkoholisierte Mann zu verstehen gegeben haben, dass diese Bank ausschließlich den Deutschen gehöre. Anschließend, so gab es der Geschädigte an, habe der Tatverdächtige zunächst eine volle Bierflasche auf die benachbarte Bank geschmissen, dann habe er versucht, ihn zu treten und habe eine weitere Bierflasche in Richtung seines Kopfes geworfen, die ihn nur knapp verfehlt habe. Um weiteren Angriffen aus dem Weg zu gehen, habe er den Ort schnell verlassen und Anzeige erstattet. Die Ermittlungen zu der mutmaßlich politisch motivierten Straftat dauern an.