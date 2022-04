Warnhinweis der Polizei Berlin - Falsche Angehörige bitten um Geld per WhatsApp

Nr. 0899

Aktuell verzeichnet die Polizei eine neue Masche des Enkeltrickbetruges:

Betrügerinnen und Betrüger nutzen den Nachrichtendienst WhatsApp, um an Geld zu kommen. Sie geben sich in der formulierten Nachricht als vermeintliche Angehörige aus, die dringend Hilfe benötigen. Die Nachrichten kommen von einer für den Kontaktierten unbekannten Telefonnummer, mit der Begründung, dass das eigene Smartphone beispielsweise kaputt sei und daher ein Rückruf aktuell nicht möglich ist. Um die erfundene Notlage schnell beheben zu können, bitten die Täter oder Täterinnen in der Nachricht um eine schnelle Überweisung von Geld.

Überweisen Sie niemals Geld.

Antworten Sie nicht.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Speichern Sie die angebliche neue Nummer nicht automatisch ab.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Weitere Hinweise zum sogenannten Enkeltrickbetrug über WhatsApp finden sie im Internet unter diesem Link.