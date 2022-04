Nr. 0897

Die Polizei Berlin verzeichnet aktuell stadtweit ein stark erhöhtes Aufkommen von Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit postalisch zugestellten betrügerischen Mahnschreiben einer “KS Anwaltssozietät, Rechtsanwälte Schmidt und Kowalski” aus München. Die Empfänger werden aufgefordert, aufgrund eines angeblichen Dienstleistungsvertrags mit der “Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49” per Lastschriftmandat 289,50 € zu bezahlen. Die so Angeschriebenen haben jedoch keinen entsprechenden Vertrag abgeschlossen. Darüber hinaus existiert diese Rechtsanwaltskanzlei nicht. Die Polizei Berlin rät dazu, bei Erhalt eines solchen Mahnschreibens, dieses zu ignorieren und das diesem Mahnschreiben angefügte SEPA-Lastschrift- Formular weder auszufüllen, noch per Fax oder QR-Code, wie in dem Anschreiben gefordert, zu übermitteln.