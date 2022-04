Nr. 0896

In der vergangenen Nacht brannten in Neukölln zwei Autos. Ein Anwohner der Innstraße bemerkte gegen 3.30 Uhr Feuer an einem dort geparkten Auto, das auf ein daneben abgestelltes Fahrzeug übergriff. Er alarmierte Feuerwehr und Polizei. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr gelöscht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen wegen Brandstiftung übernommen.