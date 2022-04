Versuchtes Tötungsdelikt in Hotel – Tatverdächtiger festgenommen

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0894

Ein mutmaßlicher Dieb soll heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts des versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach den bisherigen Ermittlungen, die gestern die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen hat, traf ein 25-jähriger Mitarbeiter eines Hotels in der Chausseestraße in Mitte gestern Morgen den 33-jährigen Gast in den Umkleideräumen des Personals an, als dieser kurz nach 8 Uhr dort vermutlich Gegenstände stehlen wollte. Der mutmaßliche Dieb soll daraufhin den Angestellten mit einem noch unbekannten Stichwerkzeug attackiert haben. Der schwer verletzte 25-Jährige schleppte sich noch zur Rezeption, von wo aus seine Kollegen die Rettungskräfte und die Polizei alarmierten. Der durch mehrere Stiche lebensgefährlich Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sein Zustand gilt als kritisch. Eintreffende Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 56 nahmen im Hotel den 33-jährigen Tatverdächtigen fest.