Drei mutmaßliche Einbrecher festgenommen

Nr. 0892

In Lichtenrade nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Einbrecher fest. Anwohnende der Spirdingseestraße hatten gegen 23.20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie zwei dunkel gekleidete Personen mit einer Leiter auf einem Grundstück bemerkt hatten, die sich scheinbar gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus verschaffen wollten. Die Tatverdächtigen waren dann geflüchtet. Einsatzkräfte stellten wenig später in der Nähe das beschriebene Fahrzeug der Männer, einen Transporter mit auswärtigem Kennziechen, fest und stoppten es. In dem Fahrzeug saßen zwei 44 und 48 Jahre alte Männer. Zudem fanden die Polizeikräfte bei einer freiwillig gestatteten Durchsuchung des Wagens diverse Werkzeuge, die häufig als Einbruchwerkzeuge verwendet werden. Beide Männer wurden festgenommen, Fahrzeug und gefundene Gegenstände sichergestellt.

Noch während des Polizeieinsatzes wurde in einem weiteren Einfamilienhaus in der Keithstraße ein weiterer Einbruch festgestellt und in dem Haus ein 46-Jähriger festgenommen. Auch er hatte mutmaßliches Einbruchswerkzeug bei sich. Alle drei Männer wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Nach derzeit vorliegenden Zeugenaussagen und Ermittlungen wird zwischen den Personen und Taten ein Zusammenhang angenommen. Die drei Festgenommenen wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.