Nr. 0886

In Prenzlauer Berg wurde heute Vormittag ein Mann tot aufgefunden. Gegen 11.50 Uhr entdeckten Angehörige in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hanns-Eisler-Straße den Leichnam des 86-jährigen Bewohners und alarmierten die Polizei. Zu den Umständen, die zum Tod des Seniors führten, hat die 2. Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen. Sie dauern an.