Bei Verkehrsunfall schwer am Kopf verletzt

Nr. 0885

Bei einem Verkehrsunfall in Niederschönhausen wurde in der vergangenen Nacht eine 34-Jährige schwer am Kopf verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 22.30 Uhr vom Fahrbahnrad der Grabbeallee hinter der Tschaikowskistraße Fahrtrichtung Pastor-Niemöller-Platz mit ihrem Skoda angefahren. Es kam dann zu einer seitlichen Kollision mit einem 36-jährigen VW-Fahrer, der in gleicher Richtung mit seinem Auto unterwegs war. Die erlittenen schweren Verletzungen der Frau zogen einen stationären Krankenhausaufenthalt nach sich. Bei dem VW-Fahrer wurden bei einem Atemalkoholtest über 0,25 Promille festgestellt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten daraufhin den Führerschein und das Fahrzeug des Mannes, der auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste, bevor er wieder gehen konnte. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) noch vor Ort übernommen. Der Bereich der Grabbeallee blieb für die Unfallaufnahme bis um 5 Uhr auch für den ÖPNV gesperrt.