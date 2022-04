Radfahrerin schwer verletzt

Nr. 0883

Gestern Mittag stürzte die Fahrerin eines Elektrorades in Schmöckwitz und verletzte sich schwer. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhren die 75-Jährige und ihr 80 Jahre alter Ehemann gegen 12.15 Uhr mit ihren Elektrorädern den Radweg der Wernsdorfer Straße von Schmöckwitz kommend in Richtung Wernsdorf. Hinter dem Ehepaar näherte sich ein 39-jähriger Radfahrer, den der 80-Jährige bei einem Blick nach hinten bemerkt habe. Er habe ich erschreckt und dabei den Lenker verrissen und sei gegen das Fahrrad seiner Frau gefahren, sodass beide stürzten. Die 75-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Kopf, Armen und Beinen und wurde mit dem alarmierten Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht und stationär aufgenommen. Ihr Gatte blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.