Nr. 0878

Eine Zeugin bemerkte in der vergangenen Nacht in Buckow zwei brennende Fahrzeuge und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Gegen 0.10 Uhr brannte nach bisherigem Ermittlungsstand zunächst ein BMW und dann ein Mercedes auf dem Grundstück einer Firma in der Johannisthaler Chaussee Ecke Heideläuferweg. Beide Fahrzeuge standen nicht nebeneinander und wurden durch die Flammen im vorderen Bereich komplett zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.