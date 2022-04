Nach Feuer in Pflegeheim- Tatverdächtiger stellt sich

Nr. 0876

Haftbefehl erhielt heute ein 47-jähriger Mann, der beschuldigt wird, am vergangenen Sonntag ein Feuer in einem Pflegeheim in Wilhelmstadt gelegt zu haben.

Angestellte eines Wohnheims hatten gegen 10.30 Uhr ein Feuer im Dachgeschoss des Hauses in der Fahremundstraße entdeckt und die Berliner Feuerwehr alarmiert. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 führten mit den Mitarbeitenden des Pflegeheims die Seniorinnen und Senioren aus dem Gebäude. Der Brand griff in der weiteren Folge auf das Dach des Hauses und Nachbargebäudes über, bevor Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr ihn löschen konnten. Zwei Heimbewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Gestern meldete sich auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof der 47-Jährige, der ein ehemaliger Mitarbeiter der Einrichtung sein soll und räumte den Dienstkräften gegenüber ein, dass er den Brand am vergangenen Sonntag in dem Pflegeheim gelegt haben will. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.