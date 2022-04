Nr. 0872

Gestern Nachmittag erlitt eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Zehlendorf schwere Verletzungen. Zeugenaussagen nach, soll eine 47-jährige Autofahrerin gegen 15.20 Uhr rückwärts in eine Parklücke in der Clayallee gefahren sein und erfasste dabei eine 74-jährige Frau, die die Fahrbahn an dieser Stelle überqueren wollte. In der Folge des Zusammenstoßes stürzte die Fußgängerin zu Boden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrerin des Autos blieb unverletzt. Die Verkehrsermittlerinnen und Verkehrsermittler der Polizeidirektion 4 (Süd) haben die Unfallbearbeitung übernommen.