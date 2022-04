Alkoholisierter Autofahrer verletzt Fußgänger schwer

Nr. 0871

Schwere Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Spandau. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 45-jähriger Autofahrer gegen 20.45 Uhr in der Falkenseer Chaussee in Richtung Zeppelinstraße, als er in der Höhe Zweibrücker Straße einen Spurenwechsel vom linken auf den rechten Fahrstreifen vornahm. Dabei erfasste er einen 19-jährigen Mann, der von rechts aus über die Straße lief. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fußgänger mit Oberkörper- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Autos, sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).