Einsatzkräfte mit Steinen beworfen

Nr. 0870

In der vergangenen Nacht wurden Polizeieinsatzkräfte in Neukölln mit Steinen beworfen. Gegen 22.45 Uhr schoben Unbekannte mehrere Müllcontainer auf die Fahrbahn der Sonnenallee und setzten einen davon in Brand. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte bekämpften die Flammen zunächst mit eigenen Mitteln. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten nach und räumten die Überreste des Containers später von der Fahrbahn. Im weiteren Verlauf sammelte sich eine Gruppe von rund 20 Personen auf einer Fußgängerbrücke in Höhe des Michael-Bohnen-Rings, deren Mitglieder diverse Kleinpflastersteine in Richtung der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten warfen. Die Steine schlugen auf zwei in der Sonnenallee geparkte Fahrzeuge ein. Des Weiteren wurde durch die Unbekannten ein E-Scooter auf die unter der Brücke verlaufene Fahrbahn geworfen, wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) geführt.