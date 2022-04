Polizeieinsatz nach angedrohtem Suizid

Nr. 0868

Ein angekündigter Suizid eines Mannes löste heute Nachmittag einen Polizeieinsatz in Lichtenberg aus.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verständigte ein Bekannter gegen 13.45 Uhr die Polizei in die Coppistraße, weil der 33-jährige Betroffene ihm mitgeteilt hätte, dass er sich das Leben nehmen wolle.

Alarmierte Einsatzkräfte nahmen vor der Wohnungstür in der siebenten Etage einen Gasgeruch wahr, woraufhin das 18-geschossige Wohnhaus evakuiert werden musste. Da eine Kontaktaufnahme mit dem Betroffenen nicht möglich war, gingen Spezialeinsatzkräfte des Landeskriminalamtes aufgrund eines richterlichen Beschlusses in die Wohnung des 33-Jährigen, wo sie den Mann gegen 18.25 Uhr lebend und ansprechbar fanden. Er kam mit Rettungskräften der Berliner Feuerwehr zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Rettungseinsatz waren 175 Polizistinnen und Polizisten beteiligt, unterstützt von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr.