Nr. 0867

Drei unbekannt gebliebene Männer versuchten heute früh in Hellersdorf einen Geldausgabeautomaten aufzusprengen. Gegen 5 Uhr hörten Zeugen in der Janusz-Korczak-Straße einen lauten Knall und bemerkten wenig später einen stark beschädigten Geldautomaten im SB-Bereich der dortigen Bankfiliale. Eine Zeugin sah drei Männer in einem dunklen Fahrzeug in Richtung Hellersdorfer Straße flüchten und alarmierte die Polizei. Verletzt wurde niemand. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.