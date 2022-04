Nr. 0866

Gestern Nachmittag erlitt ein per Haftbefehl gesuchter Mann bei einem Sturz vom Balkon in Marzahn schwere Verletzungen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 27-Jährige beim Versuch sich einem Haftbefehl zu entziehen gegen 14.15 Uhr vom Balkon seiner Wohnung in der fünften Etage gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Mann in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine Lebensgefahr besteht nicht. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen des Sachverhalts übernimmt das zuständige Abschnittskommissariat der Direktion 3 (Ost).