Zusammenstoß zwischen Motorrad und Fahrrad – ein Schwerverletzter

Nr. 0865

Gestern Nachmittag ereignete sich in Schöneberg ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Radfahrer, bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach Zeugenangaben soll der 63-jährige Fahrer eines Motorrads gegen 16 Uhr die Belziger Straße in Richtung Eisenacher Straße, aus Richtung Merseburger Straße kommend, befahren haben. Im Kreuzungsbereich soll es dann zum Zusammenstoß mit einem 24-jährigen Radfahrer gekommen sein, welcher nach links in die Eisenacher Straße einbiegen wollte. Durch die Kollision stürzten beide Fahrer auf die Straße. Der Kradfahrer erlitt schwere Verletzungen am Unterschenkel und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Der Radfahrer erlitt Prellungen und Schürfwunden und wurde am Unfallort versorgt. Die weitere Unfallbearbeitung übernimmt das zuständige Abschnittkommissariat der Direktion 4 (Süd).