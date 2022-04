Juwelier beraubt

Nr. 0864

Unbekannte haben gestern Mittag in Wedding einen Raubüberfall in einem Juweliergeschäft verübt. Den aktuellen Informationen zufolge waren zwei Männer und eine Frau gegen 13.40 Uhr in dem Laden in der Müllerstraße aufgetaucht. Ohne Vorwarnung soll das Trio dann den 60-jährigen Inhaber mit Schlägen und Tritten attackiert haben, bis dieser zu Boden ging. Anschließend sollen die Tatverdächtigen einen offenstehenden Tresor und Schmuckauslagen teilweise ausgeräumt haben. Kurz darauf floh das Trio mit zwei weiteren Komplizen, die vor der Ladentür gewartet hatten, in Richtung Lüderitzstraße. Der Überfallene wurde mit schweren Kopfverletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.