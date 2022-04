Nr. 0855

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Britz gesprengt. Die Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 48 wurden gegen 3.50 Uhr aufgrund eines ausgelösten Alarms in die Gutschmidtstraße gerufen. In einer Bankfiliale stellen sie dann einen aufgesprengten Automaten fest. Ob die flüchtigen Tatverdächtigen Beute gemacht haben, wird aktuell noch ermittelt. Das Fachkommissariat für qualifizierte Einbruchsdelikte beim Landeskriminalamt hat seine Arbeit diesbezüglich aufgenommen.