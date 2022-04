Nr. 0852

In der vergangenen Nacht warfen Unbekannte Steine auf ein Gelände in Mitte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen mehrere, bislang unbekannte Personen gegen 22.50 Uhr einen Wellblechzaun an dem Grundstück in der Köpenicker Straße beschädigt und im weiteren Verlauf diverse Steine über den Zaun auf das Gelände geworfen haben. Die Steine sollen in Richtung der Mitarbeitenden des dortigen Sicherheitsdienstes geworfen worden sein. Verletzt wurde niemand. Vor Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte stellten auf dem Gelände später noch einen beschädigten Baucontainer fest. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung dauern an.