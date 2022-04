Nr. 0851

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zu Sonntag in Hakenfelde einen Geldautomaten auf. Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu einer Bankfiliale in der Streitstraße alarmiert, wo sie im Vorraum einen aufgebrochenen Geldausgabeautomaten feststellten. Die mutmaßlichen Täter sind flüchtig und entwendeten Geld. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).