Nr. 0836

Mehrere Unbekannte warfen in der vergangenen Nacht Steine gegen die Fassade eines Appartementgebäudes in Kreuzberg. Gegen 23.15 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei in die Blücherstraße, nachdem sie lautes Glasklirren gehört hatte. Laut weiterer Zeugenaussagen soll eine Gruppe von rund 20 schwarz gekleideten Personen Kleinpflastersteine sowie mit brauner Farbe gefüllte Gegenstände gegen die Fassade im Erd- und ersten Obergeschoss geworfen haben und anschließend zum Teil auf Fahrrädern in Richtung Brachvogelstraße geflüchtet sein. Die Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.