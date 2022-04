Tatverdächtige im Treppenhaus festgenommen

Nr. 0835

Gestern Nachmittag wurde die Polizei zu einem Wohnungseinbruch in Schmargendorf alarmiert. Als die Einsatzkräfte des Abschnitts 26 gegen 15.30 Uhr den Hausflur des Mehrfamilienhauses am Hohenzollerndamm betraten, kamen ihnen im Treppenhaus in Höhe der zweiten Etage zwei Männer entgegen, die mutmaßliches Einbruchswerkzeug in den Händen hielten. Die Kräfte nahmen die beiden Männer, 36 und 53 Jahre, fest. Weitere Ermittlungen in dem Wohnhaus führten die Einsatzkräfte zu einer Wohnung im Dachgeschoss. Hier stellten die Beamten fest, dass die Balkontür zu einer Wohnung gewaltsam geöffnet wurde und Behältnisse in der Wohnung durchwühlt worden waren. Ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen hat. Die festgenommenen Männer sollen heute wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.