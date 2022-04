Nr. 0833

Bislang Unbekannte sprengten heute früh in Marzahn einen Geldautomaten. Ein Passant hörte gegen 3.15 Uhr in der Mehrower Allee einen lauten Knall und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf im Vorraum einer Bankfiliale einen aufgesprengten Geldausgabeautomaten fest. Der Raum, in dem der Automat aufgestellt ist, und die Verglasung der Filiale wurden durch die Explosion stark beschädigt. Ob die flüchtigen Tatverdächtigen etwas entwendet haben, wird aktuell geprüft. Ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.