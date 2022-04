Mit Mietwagen geflüchtet

Nr. 0827

Der Fahrer eines Mietfahrzeuges ignorierte in der vergangenen Nacht die Anhaltesignale einer Zivilstreife des Abschnitts 55 in Neukölln und flüchtete. Gegen 22.15 Uhr überholte der VW-Fahrer auf der Hermannstraße in Höhe der Jonasstraße rechts den zivilen Einsatzwagen. Die Fahnder folgten dem VW und versuchten, den Fahrer mit Anhaltezeichen zu stoppen. Dieser setzte seine Fahrt durch mehrere Neuköllner Straßen mit überhöhter Geschwindigkeit fort, missachtete dabei rote Ampeln, Vorfahrten anderer Fahrzeuge, verlor in der Bruno-Bauer-Straße die Kontrolle über den Wagen und kollidierte mit einem dort geparkten Kleintransporter. Nach diesem Unfall flüchtete der 28-Jährige zunächst weiter mit den VW und prallte wenig später in der Bruno-Bauer-Straße mit dem Fahrzeug gegen einen Baumstumpf. Dort verließ der junge Mann das Fahrzeug und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Zivilfahnder folgten ihm ebenfalls zu Fuß, stellten den Mann wenig später in der Juliusstraße und nahmen ihn fest. Bei seiner Festnahme leistete der 28-Jährige Widerstand. Die weiteren Ermittlungen gegen den Festgenommenen ergaben, dass der 28-Jährige keinen Führerschein besitzt und den Leihwagen mit dem Account einer Verwandten gemietet hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen und seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Festgenommene entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.