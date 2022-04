Raub in Supermarkt

Nr. 0825

Letzte Nacht überfiel ein unbekannter Mann zwei Mitarbeitende einer Supermarkt-Filiale in Altglienicke. Nach Angaben der 37-jährigen Angestellten war sie kurz nach 22 Uhr damit beschäftigt, die Zugangstür des Geschäfts zu schließen, als ein Mann dieses unvermittelt noch betrat. Ohne zu zögern, soll dieser dann eine Pistole auf sie gerichtet und lautstark Geld gefordert haben. Anschließend soll der Tatverdächtige auf die noch besetzte Kasse im Verkaufsraum zugetreten sein und den dort arbeitenden 18-Jährigen ebenfalls zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Der junge Mitarbeiter händigte dem Mann daraufhin mehrere Scheine aus der Kasse aus, mit denen der Räuber anschließend in unbekannte Richtung flüchtete. Zum Tatzeitpunkt hielten sich insgesamt vier Mitarbeitende sowie ein Kunde in der Filiale auf, von denen niemand verletzt wurde. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.