Brennende Kellerverschläge

Nr. 0822

Gestern Abend brannte es im Keller eines Mehrfamilienhauses in Staaken. Gegen 18.50 Uhr bemerkte ein Mieter des Hauses an der Obstallee Rauch und Qualm im Hausflur und informierte zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, die die Feuerwehr alarmierten. Die eingetroffenen Brandbekämpfer löschten die Flammen, die bereits Schäden an Kabeln und Versorgungsleitungen verursachten. Niemand wurde verletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung führt die BAO Quartier des Landeskriminalamtes.

Für Hinweise, die zur Aufklärung und zur Ermittlung der Tatverdächtigen führen, wird eine Belohnung in Höhe von bis zu 1000 Euro (in Worten: eintausend Euro) ausgelobt. Die Belohnung ist ausschließlich für Personen aus der Bevölkerung bestimmt, nicht für solche, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Personen, die an der Tat beteiligt waren, sind von einer Zuteilung der Belohnung ausgeschlossen. Die Verteilung der Belohnung findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt.

Hinweise nimmt die BAO Quartier beim Landeskriminalamt in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664- 912112 während der Bürodienstzeiten und per E-Mail an lka12baoquartier@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten können Hinweise über die Internetwache der Berliner Polizei (www.internetwache-polizei-berlin.de) sowie an jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.