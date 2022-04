Drogenfund bei Wohnungsdurchsuchung

Nr. 0817

Kräfte der 35. Einsatzhundertschaft nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Drogenhändler und dessen Mutter in Schöneberg fest. Kurz nach 18 Uhr erwirkten die Beamtinnen und Beamten – nach einer vorangegangenen, stichhaltigen Beobachtung und in telefonischer Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin – einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für eine Wohnung in der Innsbrucker Straße. Im Rahmen der Durchsuchung trafen die Einsatzkräfte die 56 Jahre alte Mieterin und deren 29-jährigen Sohn an. Beide äußerten sich zunächst nicht zu dem ihnen eröffneten Tatvorwurf des unerlaubten Drogenhandels, verhielten sich jedoch kooperativ. Neben einer Vielzahl von Betäubungsmitteln diverser Art beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten eine hohe vierstellige Summe potentiellen Handelserlöses sowie mehrere Handys. Die beiden Tatverdächtigen wurden schließlich zwecks erkennungsdienstlicher Behandlung in einen Polizeigewahrsam gebracht, den sie nach Beendigung der Maßnahmen wieder verlassen durften. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt nun ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes der Polizei Berlin.