Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Nr. 0816

Bei einem Verkehrsunfall in Mitte wurden in der vergangenen Nacht drei Insassen eines Pkw schwer verletzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer zuvor gegen 1.10 Uhr die Mollstraße in Richtung Platz der Vereinten Nationen. Aus noch nicht geklärter Ursache kam sein Fahrzeug in Höhe der Einmündung der Straße Platz der Vereinten Nationen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Lichtmast. Anschließend verließ der Unfallfahrer das Auto und flüchtete zu Fuß. Die beiden weiteren Insassen des verunglückten Pkw mussten durch die Rettungskräfte der Feuerwehr mit Spezialwerkzeug aus dem Fahrzeug befreit werden. Die befreite noch unbekannte Beifahrerin wurde mit schwersten inneren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Der weitere Insasse, ein ebenfalls noch unbekannter Mann, der hinten gesessen haben soll, erlitt schwerste Schädelverletzungen, die nach Einlieferung in einem Krankenhaus sofort operiert werden mussten. Zur Unterstützung bei der Suche nach dem Flüchtenden forderten die Einsatzkräfte den Polizeihubschrauber an. Noch bevor dieser eintraf stellten Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 51 den Geflüchteten. Mit vermuteten inneren Verletzungen wurde auch der nun Festgenommene in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Die Atemalkoholkonzentrationsmessung bei ihm ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Daher sicherten die Kräfte im Krankenhaus eine dort entnommene Blutprobe. Für die Verkehrsunfallaufnahme zogen die Polizistinnen und Polizisten einen Verkehrsunfallgutachter hinzu. Bei dem Unfall wurden auch drei auf dem Gehweg abgestellte Fahrräder eines Mietfahrradanbieters beschädigt. Die eingesetzten Kräfte beschlagnahmten anschließend das Unfallfahrzeug für eine spätere Spurensuche und veranlassten den Transport zu einem Sicherstellungsgelände der Polizei Berlin. Die weiteren noch andauernden Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City)