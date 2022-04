Tötungsdelikt in Wohnung – Tatverdächtiger in Haft

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0815

Der am 10. April in einer Wohnung tot aufgefundene Mann konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen 47-jährigen Litauer, der sich nur vorübergehend in Berlin aufgehalten habe. Die Ermittlungen der 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Berlin führten zu einem 42-jährigen Mann, ebenfalls Litauer, der dringend tatverdächtig ist, seinen Landsmann getötet zu haben. Der 42-Jährige war zunächst flüchtig und wurde am Abend des 11. Aprils im Rahmen einer Polizeikontrolle in Niedersachsen angetroffen und festgenommen. Der Tatverdächtige wurde gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt und erhielt einen Haftbefehl wegen Totschlags.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Erstmeldung Nr. 0800 vom 11. April 2022: Mann tot aufgefunden – Mordkommission ermittelt

Die Polizei wurde gestern Abend zu einer Wohnung im Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Gegen 18 Uhr wurde in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadtrandstraße ein Mann tot aufgefunden. Die Auffindesituation deutete auf ein Tötungsdelikt hin. Die Obduktion des Leichnams wurde durch die Staatsanwaltschaft Berlin angeordnet und soll heute durchgeführt werden. Dabei soll auch die Identität des Toten festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.