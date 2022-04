Nr. 0811

Bei einem Verkehrsunfall in Wittenau wurde gestern Abend ein Radfahrer schwer verletzt.

Gegen 19.15 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Mercedes in der Roedernallee in Fahrtrichtung Flottenstraße und stieß auf Höhe der Einmündung zur Tessenowstraße mit dem 43 Jahre alten Radfahrer zusammen, der aus der Tessenowstraße in den Kreuzungsbereich fuhr. Gemäß erster Zeugenaussagen besteht der Verdacht, dass die Autofahrerin bei Rot gefahren sein könnte.

Der Radfahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen im Bereich des Oberkörpers und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.