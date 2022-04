E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Nr. 0809

In Mitte wurde gestern Abend ein junger Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war, von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt.

Sowohl der 19-Jährige, als auch ein 34-jähriger Hyundai-Fahrer waren gegen 22 Uhr in der Spandauer Straße in Richtung Rathausstraße unterwegs, der E-Scooter fuhr auf dem Radschutzstreifen. Nachdem beide parallel zueinander fahrend die Kreuzung zur Karl-Liebknecht-Straße überquert hatten, fuhr der 19-Jährige in Höhe der Fußgängerfurt nach links, um die Fahrbahn zu überqueren, wobei es zu dem Unfall kam und der junge Mann über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Er war ansprechbar und begab sich selbständig zur Mittelinsel. Beide Unfallbeteiligten machten gegensätzliche Angaben bezüglich der Schaltung der Fußgängerampel zum Unfallzeitpunkt.

Rettungskräfte brachten den am Kopf verletzten 19-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.