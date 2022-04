Zusammenstoß auf Kreuzung

Nr. 0808

Bei einem Verkehrsunfall heute Vormittag in Steglitz wurden zwei Personen verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Linienbusses von der Bushaltestelle Knausplatz auf der Feuerbachstraße in Richtung Walter-Schreiber-Platz los und stieß auf der Kreuzung mit einem Pkw zusammen. Der 81-jährige Fahrer des Kia, der mit seinem Auto die Bismarckstraße in Richtung Knausstraße befuhr, erlitt dabei Kopfverletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Busfahrerin wurde ebenfalls an der Hüfte verletzt und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen. Fahrgäste des Linienbusses wurden nicht verletzt. Ein Fachkommissariat der Direktion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.