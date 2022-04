Nr. 0805

Gestern Vormittag wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in Tempelhof schwer verletzt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge überquerte die 47-Jährige gegen 14 Uhr die Borussiastraße in Richtung Neue Straße und wurde dabei von einer bislang unbekannten Person, die mit einem Pkw von der Borussiastraße aus kommend nach links auf die Manteuffelstraße abbog, erfasst. Anschließend setzte die unbekannte Person im Pkw seine Fahrt fort. Die Fußgängerin stürzte durch den Zusammenstoß zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Aufmerksame Passanten fanden die Frau wenig später und riefen Rettungskräfte, welche sie letztlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).