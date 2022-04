Verkehrsunfall mit gestohlenem Transporter

Nr. 0804

Ein mutmaßlicher Autodieb wurde in der vergangenen Nacht bei einem Verkehrsunfall in Köpenick schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 36-Jährige gegen 1 Uhr mit einem Kleintransporter die Müggelheimer Straße stadtauswärts. Aus bislang unbekannten Gründen verlor der Fahrer zwischen Pohlestraße und Wendenschloßstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Stromverteilerkasten und kam an einer Hauswand zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der 36-Jährige in dem Fiat eingeklemmt und musste durch alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr, welche von Passanten alarmiert wurden, aus dem Wagen befreit werden. Mit Verletzungen an den Armen, den Beinen und am Rumpf wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Während der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Transporter kurz zuvor in der Hartriegelstraße in Niederschöneweide gestohlen wurde.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Müggelheimer Straße in Höhe des Unfallortes bis kurz nach 3 Uhr in beide Fahrtrichtung gesperrt.

Die Ermittlungen gegen den 36-Jährigen wegen des Verdachts des schweren Diebstahls eines Fahrzeugs und die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.