Bei Unfall zehn Autos beschädigt

Nr. 0799

Gestern Abend kam es in Tempelhof zu einem schadensträchtigen Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 20 Uhr ein 23 –Jähriger mit einem Lkw die Gottlieb-Dunkel-Straße vom Tempelhofer Weg kommend in Richtung Hattenheimer Straße. In Höhe der Holzmannstraße kam der junge Mann nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte dort zehn am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehrere aufmerksame Zeugen beobachteten, wie der Fahrzeugführer nach dem Unfall aus dem Wagen ausstieg und zu Fuß in Richtung Mariendorfer Weg flüchtete. Sie folgten dem bis dahin Unbekannten und übergaben ihn kurz darauf den alarmierten Polizeieinsatzkräften, welche ihn schließlich festnahmen. Da die Polizistinnen und Polizisten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrnahmen und zudem der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte, brachten sie den 23-Jährigen, der nach ersten Ermittlungen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, von wo aus er nach Abschluss der Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzen musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Gottlieb-Dunkel-Straße für knapp vier Stunden in Fahrtrichtung Hattenheimer Straße komplett gesperrt. Hiervon war kurzzeitig auch eine Buslinie betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).