Steglitz-Zehlendorf/Charlottenburg-Wilmersdorf

Nr. 0797

In Westend nahmen Polizeikräfte in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Autodiebe fest.

Die drei 32, 37 und 54 Jahre alten Männer waren den zivilen Einsatzkräften zunächst im Kreuzungsbereich Gritzner Straße/Treitschke Straße aufgefallen, als sie sich an einem Fahrzeug zu schaffen machten und wenig später mit diesem und einem zweiten Fahrzeug wegfuhren. Mit Unterstützung weiterer Kräfte wurden beide Fahrzeuge wenig später gegen 3 Uhr auf der Rudolf-Wissel-Brücke gestoppt und die drei Tatverdächtigen festgenommen. Sowohl der gestohlene Renault, als auch das Tatfahrzeug, ein Mercedes mit auswärtigem Kennzeichen, wurden beschlagnahmt. Das mutmaßlich kriminelle Trio wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.