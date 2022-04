Unfall beim Abbiegen

Nr. 0796

In Wilmersdorf kam es gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau und ein Mann verletzt wurden. Gegen 20.35 Uhr befuhr eine 28-Jährige mit einem Mietwagen den Hohenzollerndamm von der Pfalzburger Straße aus kommend in Richtung Hohenzollernplatz. Als sie nach links in die Uhlandstraße abbog, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeugführer. Der 62-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Kopfverletzungen, so dass alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Die junge Frau erlitt einen Schock und wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten der Berliner Feuerwehr war der Hohenzollerndamm in Fahrtrichtung Fehrbelliner Platz zwischen Uhlandstraße und Pfalzburger Straße für rund 45 Minuten gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).