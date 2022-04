Nr. 0781

In der vergangenen Nacht wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Charlottenburg-Nord gerufen. Eine 62-jährige Anwohnerin des Hauses im Schweiggerweg hatte gegen 0.30 Uhr die Signaltöne eines Rauchmelders bemerkt und zusätzlich Brandgeruch im Treppenhaus wahrgenommen. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer in einer im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung und fanden die 83-jährige Bewohnerin leblos vor. Sie verstarb wenig später.

Derzeit wird von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen, die Ermittlungen dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.