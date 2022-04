Mit Softair-Waffe aus dem Fenster geschossen

Nr. 0771

Wegen des Verdachts einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in Karow ermittelt seit gestern Abend die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord). Gegen 18.45 Uhr wurden Einsatzkräfte des Abschnitts 14 in die Forkenzeile alarmiert. Dort hatte ein Zeuge beobachtet, wie ein Heranwachsender aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses mit einer Softair-Waffe Schüsse im zweistelligen Bereich abgab. Dabei soll er auch in Richtung eines Spielplatzes geschossen haben, auf dem sich zu diesem Zeitpunkt noch Kinder aufgehalten haben sollen. Der 18-Jährige wurde durch alarmierte Einsatzkräfte des Abschnitts 14 in der Wohnung seiner Eltern, aus der er die Schüsse abgegeben haben soll, vorläufig festgenommen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamtinnen und Beamten neben der vermeintlichen Tat- noch eine weitere Softair-Waffe, Bargeld und Betäubungsmittel und sicherten diese. Auf dem Hof und dem Spielplatz stellten die Einsatzkräfte dutzende Softair-Kugeln fest. Der Heranwachsende kam in einen Polizeigewahrsam, wo er erkennungsdienstlich behandelt und ihm wegen des Verdachts des Drogenkonsums Blut abgenommen wurde. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, dauern an.