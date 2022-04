Verletzte Anwohner nach Feuer im Kellerbereich

Nr. 0770

In Hellersdorf kam es gestern Abend zu einem Feuer im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Gegen 20.40 Uhr bemerkten die Anwohner in der Erich-Kästner-Straße eine Rauchentwicklung und verständigten den Notruf der Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten zwei brennende Kinderwagen sowie mehrere angegriffene Fahrräder fest, auf die die Flammen bereits übergegangen waren. Während das Feuer gelöscht wurde, retteten weitere Brandbekämpfende zwei Mieter, unter Zuhilfenahme einer Fluchthaube, aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Wegen einer Rauchgasintoxikation behandelten die Sanitäterinnen und Sanitäter drei Bewohner noch am Ort. Aus selbigem Grund wurden drei weitere in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär verblieben. Während der Lösch- und Rettungsarbeiten war die Erich-Kästner-Straße, zwischen Maxie-Wander-Straße und Peter-Huchel-Straße gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung.