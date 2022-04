Psychisch kranker Mann greift Einsatzkräfte an

Nr. 0768

In Marzahn nahmen Polizeieinsatzkräfte gestern Abend einen psychisch kranken Mann fest, der zuvor seine Frau und das gemeinsame vierjährige Kind in der Wohnung festgehalten und anschließend die Polizeikräfte attackiert hatte.

Gegen 17.10 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei in die Raoul-Wallenberg-Straße alarmiert, nachdem er von einer Bekannten erfahren hatte, dass diese, gemeinsam mit ihrem Kind, von ihrem Ehemann am Verlassen der gemeinsamen Wohnung gehindert wurde. Als die Beamtinnen und Beamten wenig später an der besagten Wohnung in dem Hochhaus erschienen, wurde auf Klopfen und Klingeln nicht geöffnet, es waren jedoch Geräusche aus der Wohnung zu hören. Kurz bevor sich die Polizeikräfte zu einer gewaltsamen Öffnung der Wohnung entschieden, wurde die Tür einen Spalt geöffnet und die Frau zwängte sich unverletzt durch die Öffnung in den Hausflur, gab jedoch an, dass sich ihr Kind noch in der Wohnung befinden würde. Polizeikräfte, die sich daraufhin durch den verbarrikadierten Flur der Wohnung in die Wohnräume begaben, wurden von dem 32-Jährigen mit Gegenständen beworfen und mussten von einer möglichen Bewaffnung des Mannes ausgehen. Sie zogen sich daher zunächst zurück, legten zusätzliche Schutzausrüstung an und begaben sich wenig später wieder in die Wohnung. Dort wurden sie von dem 32-Jährigen mit einer Eisenhantelstange attackiert, wobei das zum Schutz mitgeführte Einsatzschild zerbrach. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt, setzten Pfefferspray ein und konnten den 32-Jährigen schließlich überwältigen. Das Kind wurde unverletzt der Mutter übergeben. Der Festgenommene wurde stationär in einer psychiatrischen Abteilung eines Krankenhauses untergebracht.