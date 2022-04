Nr. 0759

Unbekannte überfielen heute früh in Buckow ein Schnellrestaurant. Gegen 3 Uhr soll das Duo außerhalb des Restaurants in der Rudower Straße drei Mitarbeitende angesprochen und aufgefordert haben, sich nicht zu bewegen. Einer der beiden Unbekannten soll anschließend das Restaurant betreten und mit einer Schusswaffe Geld gefordert haben. Mit der Beute flüchtete das Duo anschließend in unbekannte Richtung. Die Mitarbeitenden blieben unverletzt. Ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernahm die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.