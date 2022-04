Schwerer Diebstahl auf einer Baustelle – Festnahme

Nr. 0755

Vergangene Nacht nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 zwei mutmaßliche Tatverdächtige nach einem besonders schweren Diebstahl auf einer Baustelle in Reinickendorf fest. Erstmalig fielen die beiden Männer, die schnell fahrend in einem Transporter unterwegs waren, einer Zivilstreife gegen 2 Uhr an der Kreuzung Jacobsenweg/Ernststraße auf. Anschließend beobachtete die Streife an der Kreuzung Altenhofer Weg/Nassenheider Weg den 42-jährigen Beifahrer dabei, wie er einen Baustellenzaun gewaltsam öffnete und sich dann in Begleitung des ebenfalls 42-jährigen Fahrers auf die Baustelle begab. Wenige Minuten später kamen beide mit einem großen Kanister zu ihrem Fahrzeug zurück und flüchteten mit diesem in Richtung Ziekowstraße. Mit der Unterstützung weiterer Polizisten stoppten sie das Fahrzeug und fanden im Fahrzeuginnenraum einen Seitenschneider und im Laderaum einen mit Benzin gefüllten Kanister. Beides beschlagnahmten sie. Die zwei Tatverdächtigen hatten keine Personaldokumente bei sich, sodass die Einsatzkräfte sie zur Identitätsfeststellung in einen Polizeigewahrsam brachten. Im Anschluss konnten sie von dort ihren Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat eines Polizeiabschnittes der Polizeidirektion 1 (Nord).