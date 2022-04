Flaschenwürfe aus dem 21. Stockwerk

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 0754

Die 3. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern Nachmittag in Marzahn die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen. Ein 46-jähriger Mann alarmierte kurz nach 16.20 Uhr die Polizei zu einem Hochhaus in der Allee der Kosmonauten. Dort war der Anzeigende, der dort als Hausmeister arbeitet, vor dem Hintereingang auf dem Gehweg mit Reinigungsarbeiten beschäftigt, als er auf einem Balkon des Treppenhauses in der 21. Etage mehrere Personen bemerkte, die ihn von oben bepöbelten. Kurz danach soll eine Glasflasche in seiner unmittelbareren Nähe aufgeschlagen sein. Als sich der 46-Jährige entfernte, soll eine zweite Glasflasche in seiner Nähe zerschellt sein. Der Hausmeister blieb unverletzt. Eintreffende Polizeikräfte suchten das Treppenhaus ohne Erfolg ab. Die Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft dauern an.