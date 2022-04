Nr. 0753

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der vergangenen Nacht in Wedding. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 42-Jährige gegen 22.15 Uhr mit einem nicht mehr zugelassenen Fahrzeug die Glasgower Straße. An der Kreuzung zur Schöningstraße kam es zum Unfall mit einem von rechts kommenden Fahrzeug eines 32-Jährigen, wodurch eine Mitfahrerin der Frau, eine 19-Jährige, die im hinteren Bereich saß, Kopfverletzungen erlitt. Sie kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Weiterhin wurden zwei am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge durch den Unfall ebenfalls beschädigt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.