Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Nr. 0751

Einsatzkräfte des Polizeiabschnittes 51 haben gestern Vormittag einen Mann in Friedrichshain festgenommen. Dem vorausgegangen waren Beobachtungen der zivilen Kräfte in der Rüdersdorfer Straße, die gegen 9.20 Uhr den Verdacht begründeten, dass der 31-jährige Mann ein zuvor dort angeschlossenes Fahrrad gestohlen hatte. Den Versuch des Tatverdächtigen mit dem Fahrrad wegzufahren, unterbanden die Kräfte anschließend. Bei der Festnahme leistete er auch noch am Boden liegend so heftigen Widerstand, dass ein Polizeiobermeister leicht am Arm verletzt wurde. Der Beamte verzichtete anschließend auf eine ärztliche Behandlung und verblieb im Dienst. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Den 31-Jährigen entließen die Fahnderinnen und Fahnder nachdem er in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlich behandelt worden war. Die Ermittlungen dauern an.