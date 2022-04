Nr. 0749

In der vergangenen Nacht warfen Unbekannte Steine auf einen Polizeiwagen. Die Objektschutzstreife war gegen 23.15 Uhr in der Rigaer Straße unterwegs und musste dort verkehrsbedingt anhalten. Während des Wartens nahm der Fahrer zwei laute Einschläge auf dem Fahrzeugdach wahr. In der Folge wurden weitere Steine auf das Fahrzeug geworfen. Dadurch entstand an dem Fahrzeug Sachschaden. Verletzt wurden die beiden im Auto befindlichen Mitarbeiter zum Glück nicht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.